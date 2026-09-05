Prayagraj News: भाखड़ा नदी में बहा दिव्यांग, तलाश जारी

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गांव दिवना निवासी सुबोध कुमार सिंह (46) एक हाथ से दिव्यांग हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे वह पड़ोसी गांव पहुंचे और भाखड़ा नदी में छलांग लगा दी। करीब पौने पांच बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली।मीरगंज पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। तेज बारिश और नदी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण स्थानीय गोताखोर पानी में उतरने को तैयार नहीं हुए। परिजनों के मुताबिक सुबोध की पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई संतान नहीं है। वह 70 वर्षीय मां बताशे देवी और 17 वर्षीय भतीजे लकी के साथ रहते हैं।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि नदी में व्यक्ति के कूदने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तलाश कर रही है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) टीम को भी बुलाया गया है।