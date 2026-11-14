एमपी: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, 23 लाख नकद और 1.6 किलो सोना बरामद

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पदस्थ एक वन अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर भोपाल लोकायुक्त ने सहायक संचालक संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को लोकायुक्त की 10 सदस्यीय टीम ने पचमढ़ी और छिंदवाड़ा में एक साथ छापेमारी कर संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की। इस दौरान पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास से 23 लाख रुपये नकद, करीब 1 किलो 600 ग्राम सोने के आभूषण और लगभग डेढ़ किलो चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। इसके अलावा लग्जरी सामान, वाहन और महंगे फर्नीचर की भी जांच की जा रही है।



घर में मिला नकदी और सोने-चांदी का खजाना

लोकायुक्त की शुरुआती जांच में पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास से 23 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा करीब 1 किलो 600 ग्राम सोने और लगभग डेढ़ किलो चांदी के आभूषण भी मिले हैं। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती आभूषण मिलने के बाद जांच एजेंसी अधिकारी की ज्ञात आय और अर्जित संपत्ति के बीच अंतर का आकलन कर रही है। हालांकि, बरामद संपत्ति वैध है या अवैध, इसका अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।



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दो शहरों में एक साथ लोकायुक्त की दबिश

दरअसल, सहायक संचालक संजीव कुमार शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत लोकायुक्त भोपाल को मिली थी। शिकायत की जांच और न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई। शनिवार को लोकायुक्त की दो अलग-अलग टीमों ने पचमढ़ी और छिंदवाड़ा में एक साथ छापेमारी की। पचमढ़ी में अधिकारी के सरकारी आवास पर दस्तावेजों और संपत्ति का ब्योरा खंगाला जा रहा है, जबकि छिंदवाड़ा की प्रोफेसर कॉलोनी स्थित उनके निवास पर भी जांच जारी है।



लग्जरी सामान, वाहन और फर्नीचर भी जांच के घेरे में

छापेमारी के दौरान नकदी और आभूषणों के अलावा घर में मौजूद लग्जरी सामान, कीमती वाहन और महंगे फर्नीचर भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में हैं। टीम इन सभी वस्तुओं का मूल्यांकन कर रही है। इसके साथ ही पचमढ़ी स्थित सहायक संचालक के कार्यालय में भी दस्तावेजों की पड़ताल की गई है। लोकायुक्त की टीम अधिकारी की संपत्ति, बैंक खातों और अन्य आर्थिक रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारियां जुटा रही है, ताकि उनकी ज्ञात आय और अर्जित संपत्ति का मिलान किया जा सके।



अब आय और संपत्ति के अंतर का होगा खुलासा

लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद वन विभाग में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल जांच टीम दोनों ठिकानों से मिले दस्तावेजों और संपत्ति का मिलान करने में जुटी है। कार्रवाई के संबंध में लोकायुक्त भोपाल के डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने भी जानकारी दी है। अब सबकी निगाहें जांच के अंतिम नतीजों पर टिकी हैं। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि अधिकारी के पास मिली संपत्ति उनकी ज्ञात आय के अनुपात में कितनी है और इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है।