कानपुर: घर में घुसकर युवक की ईंट से कूंचकर हत्या, बरामदे में मिला खून से लथपथ शव, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में सचेंडी के कटरा भैसोर गांव में शुक्रवार देर रात ईंट से कूंचकर युवक की हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह घटना की जानकारी होने पर इलाक़े में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कटरा भैसोर निवासी सोनू (32) बड़े भाई मानसिक विक्षिप्त मिंचू और वृद्ध मां राम जानकी के साथ रहकर मजदूरी का काम करते थे। चार बहनों की शादी हो चुकी है।

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रामजानकी एक माह से घाटमपुर स्थित बड़ी बेटी के घर पर थीं। मिंचू शनिवार सुबह अपने कमरे से बाहर निकला, तो सोनू का शव रक्त रंजित हालत में घर के बाहर स्थित बरामदे में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने आस पास के साक्ष्य संकलित किए। मौके पर दो डिस्पोजल गिलास और देशी शराब की पाउच बरामद हुई है।