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Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Bhind News ›   Bhind: Man Killed Over Refusal to Pay for Liquor, Family Attacked at Home; CCTV Captures Assault, 7 Arrested

भिंड: शराब के पैसे नहीं देने पर खूनी तांडव, घर में घुसकर कुल्हाड़ी और सरिए से हमला, युवक की मौत, 7 गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 04:15 PM IST
भिन्ड ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड Published by: भिन्ड ब्यूरो Updated Sat, 14 Nov 2026 04:15 PM IST
Bhind: Man Killed Over Refusal to Pay for Liquor, Family Attacked at Home; CCTV Captures Assault, 7 Arrested
जिले में शराब के पैसे नहीं देने की कीमत एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दबोह थाना क्षेत्र में शराब के पैसों को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया। मुख्य आरोपी अपनी पत्नी और साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर युवक के घर में घुसा और पूरे परिवार पर हमला कर दिया। हमले में शैलेंद्र परिहार की मौत हो गई, जबकि उसकी बुजुर्ग मां, भाई और भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सनसनीखेज हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावरों की बेरहमी कैद हुई है। पुलिस ने महिला सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है।

शराब के पैसे को लेकर हुआ था विवाद
दरअसल पूरा मामला दबोह थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 का है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी राजकुमार सविता ने शैलेंद्र परिहार से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। शैलेंद्र ने पैसे देने से इनकार किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद का बदला लेने के लिए राजकुमार सविता रात में अपनी पत्नी आशा सविता और अन्य साथियों के साथ शैलेंद्र के घर पहुंच गया।

घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला
आरोपियों के हाथों में कुल्हाड़ी, सरिया, लाठी-डंडे और लोहे के पलटे थे। घर में घुसते ही हमलावरों ने शैलेंद्र पर हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए बुजुर्ग मां सरमन सिंह आगे आईं लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। परिवार के अन्य सदस्यों भाई रविंद्र परिहार और भाभी रामवती के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। हमले के बाद आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

ये भी पढ़ें: दतिया: गणपति की झांकी देखकर लौट रही किशोरी से तीन युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, दो महीने तक चुप रहा परिवार

ग्वालियर ले जाते समय मौत
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को लहार अस्पताल पहुंचाया गया। शैलेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात
हत्याकांड का वीडियो सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों का आतंक दिखाई दे रहा है। फुटेज में शैलेंद्र और उसके परिवार पर किए गए हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं। बुजुर्ग मां अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती नजर आईं। इस फुटेज ने पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को उजागर कर दिया है।

महिला सहित सात आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने राजकुमार सविता, उसकी पत्नी आशा सविता सहित आठ लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। दबोह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एक आरोपी उन्नी पंडित अभी फरार है।

फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। मृतक के भाई रविंद्र परिहार, मां सरमन सिंह और थाना प्रभारी रविकांत उपाध्याय के बयान इस मामले में अहम हैं। शराब के चंद रुपयों को लेकर हुई इस वारदात ने एक परिवार को उजाड़ दिया और इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
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