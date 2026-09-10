Prayagraj News: गोशाला में जलभराव और कीचड़ से गोवंश बेहाल

विज्ञापन

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अलावलपुर और जोगीपुर गोशालाओं के गोवंशों को उमरिया बादल गोशाला लाया गया है। वहीं, अब्दालपुर खास गोशाला के गोवंशों को शंकरगढ़ विकासखंड के सोनवर्षा स्थित गोशाला भेजा गया है।गोवंशों की बड़ी संख्या में आमद के बाद उमरिया बादल की गोशाला में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। गोशाला में भूसा तो दिखाई दिया, लेकिन हरे चारे का अभाव है। ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार ने बताया कि गोवंशों को सुबह-शाम चरी खिलाई जा रही है। यह चरी करीब 10 किलोमीटर दूर से मंगवाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सैकड़ों गोवंशों को लाने से पहले पर्याप्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गईं। बीडीओ सुभाष चंद्र ने बताया कि जल्द ही गोवंशों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।