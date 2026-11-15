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Prayagraj News: अशफाक अहमद दोबारा बने गंगापार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष

Sun, 15 Nov 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 15 Nov 2026 02:09 AM IST
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Ashfaq Ahmed re-appointed as Congress district president for the trans-Ganga region
बहरिया के सिकंदरा निवासी अशफाक अहमद को दोबारा कांग्रेस का गंगापार जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर स्व
कांग्रेस पार्टी ने गंगापार जिलाध्यक्ष के रूप में अशफाक अहमद को दोबारा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें फिर से जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने निर्वाचित जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। अशफाक अहमद ने शीर्ष नेताओं का आभार जताया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पार्टी के इस भरोसे को अपने संघर्ष, मेहनत और संगठन की मजबूती से कायम रखेंगे। इस मौके पर फाफामऊ प्रभारी मंजू मौर्या, जिला महासचिव शमशुल कमर, देवराज उपाध्याय, मो. फारुक, सुरेश पटेल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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