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Prayagraj News: सिविल लाइंस में इलाज के लिए लाए 14 लाख रुपये से भरा बैग गायब

Mon, 16 Nov 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:05 AM IST
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A bag containing Rs 14 lakh brought for treatment in Civil Lines goes missing
मुंबई में भर्ती रिश्तेदार के इलाज के लिए लाए गए 14 लाख रुपये से भरा बैग सिविल लाइंस के एल्गिन रोड स्थित सागरपेशा बस्ती से गायब हो गया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बहनोई समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है।
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सरायइनायत निवासी विपिन सिंह की बुआ का बेटा मुंबई में भर्ती है। उसके इलाज के लिए विपिन 14 लाख रुपये लेकर रविवार सुबह करीब सात बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचा। ट्रेन पांच घंटे लेट होने के कारण वह एल्गिन रोड स्थित सागरपेशा बस्ती में रहने वाले अपने मित्र के घर चला गया। उसने रुपये से भरा बैग वहीं रखा और मित्र के साथ कुछ खाने-पीने के लिए बाहर निकल गया।
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दोपहर करीब 12 बजे लौटने पर बैग गायब मिला। इस दौरान मित्र का बहनोई बब्बू भी वहां नहीं था। विपिन ने सिविल लाइंस पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बब्बू को पकड़ लिया। विपिन के मित्र को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पूछताछ में बब्बू ने बताया कि उसने रुपये अपने बेटे को दे दिए थे। बेटे ने रकम अपने दोस्त को देने की बात बताई। पुलिस जब उस युवक के घर पहुंची तो वह फरार मिला। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि रुपये लेकर फरार युवक की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर रकम बरामद की जाएगी।
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