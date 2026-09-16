यूपी: 'कनेक्शन काट दिया... अब हम तुम्हें काट देंगे', खुद को मंत्री का पीआरओ बताकर लाइनमैन को दी ये धमकी

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फोन करने वाले ने लखनऊ पहुंचने के बाद लाइनमैन को नौकरी से भी निकलवाने की धमकी दी। अलीगढ़ के गांधीपार्क क्षेत्र के धनीपुर सिंधौली निवासी कमलेश देवी के नाम पर 19525 रुपये का बिजली बिल बकाया था। विज्ञापन



वसूली के लिए गई निगम की टीम ने मंगलवार की दोपहर उनका कनेक्शन काट दिया। इसी बात को लेकर कमलेश के पति रविंद्र सिंह भड़क गए। उन्होंने इसकी जानकारी अपने बेटे सुमित को दी। इसके बाद सुमित ने लाइनमैन को फोन कर धमकी दी। फोन करने वाले ने लखनऊ पहुंचने के बाद लाइनमैन को नौकरी से भी निकलवाने की धमकी दी। अलीगढ़ के गांधीपार्क क्षेत्र के धनीपुर सिंधौली निवासी कमलेश देवी के नाम पर 19525 रुपये का बिजली बिल बकाया था।वसूली के लिए गई निगम की टीम ने मंगलवार की दोपहर उनका कनेक्शन काट दिया। इसी बात को लेकर कमलेश के पति रविंद्र सिंह भड़क गए। उन्होंने इसकी जानकारी अपने बेटे सुमित को दी। इसके बाद सुमित ने लाइनमैन को फोन कर धमकी दी।

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अलीगढ़ में बिजली बिल का बकाया होने पर कनेक्शन काटने से नाराज एक व्यक्ति ने खुद को मंत्री का पीआरओ बताते हुए लाइनमैन ओमवीर को खुली धमकी दे दी। उसने कहा कि कनेक्शन काट दिया... अब हम तुम्हें काट देंगे।