आपका स्वागत है: वेलकम टू अलीगढ़ कॉरिडोर का 18 नवंबर को लोकार्पण, शहर को मिलेगी आकर्षक पहचान

अलीगढ़ के महरावल-भुकरावली से सूतमिल तक विकसित किया जा रहा वेलकम टू अलीगढ़ कॉरिडोर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 72 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से तैयार इस महत्वाकांक्षी परियोजना का 18 नवंबर को लोकार्पण प्रस्तावित है।

विज्ञापन

परियोजना के पूरा होने से शहर को नया प्रवेश द्वार और आकर्षक पहचान मिलेगी। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शुक्रवार को भुकरावली पहुंचकर कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वागत द्वार, सड़क निर्माण, आकर्षक लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरों की फिटिंग, पुलिस चौकी और सुंदरीकरण के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया।उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को शेष कार्य समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। परियोजना के तहत 2.23 करोड़ रुपये की लागत से भव्य स्वागत द्वार बनाया गया है, जबकि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 70 करोड़ रुपये से सूतमिल चौराहे से नादा पुल तक 2.2 किलोमीटर और सूतमिल चौराहे से भुकरावली रोड तक 4.7 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और निर्माण कराया गया है। इसके साथ विद्युत सजावट, फुटपाथ, डिवाइडर, नाला निर्माण और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है।