Aligarh News: शहर में आज

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बैंक कॉलोनी : शिवाजी पार्क प्रीमियर नगर में आरएसएस की ओर से अखंड भारत माता की आरती शाम 7.30 बजे।

मैत्री मैच

रठगांव : हमजाह क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर सर सैयद मेमोरियल क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे।

रूप चौदस पूजन :

अचल ताल : अचलेश्वर महादेव मंदिर पर दीप प्रज्ज्वलन और रूप चौदस पूजन शाम 6 बजे।

दीपोत्सव समारोह

अचल ताल : द्वारिकापुरी स्थित आरएसएस कार्यालय में सुंदरकांड पाठ एवं दीपोत्सव समारोह शाम 5 बजे।

भारत माता की आरती