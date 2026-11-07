Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:52 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:52 AM IST
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भारत माता की आरती
बैंक कॉलोनी : शिवाजी पार्क प्रीमियर नगर में आरएसएस की ओर से अखंड भारत माता की आरती शाम 7.30 बजे।
मैत्री मैच
रठगांव : हमजाह क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर सर सैयद मेमोरियल क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे।
रूप चौदस पूजन :
अचल ताल : अचलेश्वर महादेव मंदिर पर दीप प्रज्ज्वलन और रूप चौदस पूजन शाम 6 बजे।
दीपोत्सव समारोह
अचल ताल : द्वारिकापुरी स्थित आरएसएस कार्यालय में सुंदरकांड पाठ एवं दीपोत्सव समारोह शाम 5 बजे।
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बैंक कॉलोनी : शिवाजी पार्क प्रीमियर नगर में आरएसएस की ओर से अखंड भारत माता की आरती शाम 7.30 बजे।
मैत्री मैच
रठगांव : हमजाह क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर सर सैयद मेमोरियल क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे।
रूप चौदस पूजन :
अचल ताल : अचलेश्वर महादेव मंदिर पर दीप प्रज्ज्वलन और रूप चौदस पूजन शाम 6 बजे।
दीपोत्सव समारोह
अचल ताल : द्वारिकापुरी स्थित आरएसएस कार्यालय में सुंदरकांड पाठ एवं दीपोत्सव समारोह शाम 5 बजे।