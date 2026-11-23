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दरअसल, सोमवार को एलएलबी तृतीय सेमेस्टर में 'लॉ एंड मीडिया' विषय की परीक्षा निर्धारित थी, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर इसकी जगह 'लॉ एंड सोसाइटी' का प्रश्नपत्र पहुंच गया। हैरानी की बात यह रही कि प्रश्नपत्र के लिफाफे पर 'लॉ एंड मीडिया' ही अंकित था, जबकि अंदर रखे प्रश्नपत्र पर 'लॉ एंड सोसाइटी' लिखा हुआ था। इस गंभीर लापरवाही से परीक्षा केंद्रों पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। नाराज छात्रों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया।इस मामले को लेकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ (रम्पुटा) ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। संघ के अध्यक्ष प्रो. ओमवीर सिंह, सचिव डॉ. विशाल यादव, उपाध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण पांडेय और संयुक्त सचिव डॉ. रोहित मांगलिक ने घटना के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। परीक्षा नियंत्रक धीरेंद्र कुमार ने कहा कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है।