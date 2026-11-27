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इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और करीब छह बजे अधिकारियों की मौजूदगी में कमिश्नरी का गेट खोला गया। किसान अंदर पहुंचे और कार्यालय परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। किसानों ने कमिश्नरी परिसर में ही भट्ठी और चूल्हा लगा लिया। वहीं भोजन तैयार किया और सामूहिक रूप से खाना खाकर रात गुजारने का इंतजाम किया।मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह यादव के नेतृत्व में अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा समेत चारों जिलों से किसान रात्रि पड़ाव के लिए यहां पहुंचे।किसानों ने ऐलान किया कि शुक्रवार सुबह मंडलायुक्त ओपी वर्मा को ही राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। किसी अन्य अधिकारी को ज्ञापन नहीं दिया जाएगा।किसानों का कहना था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी पर रोक तथा तहसीलों में अंश के नाम पर अवैध वसूली जैसे मुद्दों पर प्रशासन को जवाब देना होगा। रात्रि पड़ाव में प्रदेश उपाध्यक्ष विमल तोमर, प्रदेश संगठन मंत्री जयवीर सिंह, अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार भोला चौधरी, कासगंज के अजमत हुसैन, एटा के अनिल कुमार, हाथरस के सत्यदेव पाठक, मंडल प्रमुख महासचिव अब्दुल रियाज, वसीम खान आदि शामिल थे।एडीएम सिटी संगीता देवी का कहना है कि इस प्रकरण में किसी भी संगठन ने हमसे इस प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं मांगी है, न ही किसी तरह की अनुमति दी गई है।