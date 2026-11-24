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पंचायत तहसील अध्यक्ष कृष्ण गोपाल शर्मा के नेतृत्व में हुई। इसमें खतौनियों की ऑनलाइन त्रुटियां दूर कराने, चकमार्गों से अवैध कब्जे हटवाने, लेखपालों की मनमानी रोकने, निराश्रित गोवंश की समस्या का स्थायी समाधान करने और नगला शेखा से नगला जसराम तक कच्चे रास्ते को पक्का कराने की मांग की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव चौधरी राजकुमार सिंह, जिला अध्यक्ष चौधरी वीर करण सिंह फौजी, तहसील अध्यक्ष खैर रिंकू शर्मा, युवा जिला उपाध्यक्ष डॉ. मुकेश शर्मा और मीडिया प्रभारी सुनील कुमार शर्मा ने विचार रखे। तहसीलदार ने खतौनियों की त्रुटियां दूर कराने के लिए लेखपालों को अभियान चलाने के निर्देश दिए।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने मासिक पंचायत के बाद किसानों की समस्याओं को लेकर तहसीलदार ललित नारायण प्रशांत को ज्ञापन सौंपा।