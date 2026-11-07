धनतेरस पर विवाहिता की मौत: 'कार नहीं मिली तो जान से मार देंगे', सुबह किया भाई को फोन, फिर इस हाल में मिली लाश

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बमरौली अहीर, मलपुरा निवासी किसान कप्तान सिंह की 32 वर्षीय स्नातक पास बेटी पूनम की शादी 6 मार्च, 2025 को बरौली अहीर निवासी जीतू कुमार के साथ हुई थी। भाई रामनरेश ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही जेठ-जेठानी कार की मांग करते हुए पूनम का उत्पीड़न कर रहे थे। शुक्रवार सुबह 8:45 और 9:57 बजे पूनम ने छोटे भाई दुर्गेश को फोन कर बताया कि कार न मिलने पर ससुराल वाले उसकी जान ले लेंगे।परिजन जब एक घंटे बाद पहुंचे तो ससुराल वाले लापता थे। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पूनम का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। एडीसीपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि महिला का शव मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण पता चलेगा। परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।