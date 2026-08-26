पति की मौत का उठाया फायदा: मदद के बहाने शिक्षिका से बढ़ाई नजदीकियां, शारीरिक शोषण किया; ठगे 8 लाख रुपये

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पीड़िता के अनुसार, पति की मृत्यु के बाद जुझरका, अतरौली अलीगढ़ निवासी अभिषेक सिंह ने मदद के बहाने उन्हें विश्वास में लिया। आरोप है कि बाद में अभिषेक ने शारीरिक संबंध बनाए और दबाव में करीब आठ लाख रुपये डिजिटल माध्यम से ले लिए।आरोपी जबरन एक सोने की चेन भी ले गया। दूरी बनाने पर वह गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देता है और मारपीट भी कर चुका है। सहायक पुलिस आयुक्त हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद