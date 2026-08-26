पति की मौत का उठाया फायदा: मदद के बहाने शिक्षिका से बढ़ाई नजदीकियां, शारीरिक शोषण किया; ठगे 8 लाख रुपये
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 10:39 AM IST
सार
न्यू आगरा की सहायक अध्यापिका ने अलीगढ़ निवासी युवक पर विश्वास में लेकर शारीरिक संबंध बनाने और करीब आठ लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी सोने की चेन भी ले गया और दूरी बनाने पर धमकी व मारपीट करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
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विस्तार
आगरा के न्यू आगरा क्षेत्र की एक सहायक अध्यापिका ने अलीगढ़ निवासी युवक पर विश्वास में लेकर शारीरिक संबंध बनाने और आठ लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है।
पीड़िता के अनुसार, पति की मृत्यु के बाद जुझरका, अतरौली अलीगढ़ निवासी अभिषेक सिंह ने मदद के बहाने उन्हें विश्वास में लिया। आरोप है कि बाद में अभिषेक ने शारीरिक संबंध बनाए और दबाव में करीब आठ लाख रुपये डिजिटल माध्यम से ले लिए।
आरोपी जबरन एक सोने की चेन भी ले गया। दूरी बनाने पर वह गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देता है और मारपीट भी कर चुका है। सहायक पुलिस आयुक्त हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद
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पीड़िता के अनुसार, पति की मृत्यु के बाद जुझरका, अतरौली अलीगढ़ निवासी अभिषेक सिंह ने मदद के बहाने उन्हें विश्वास में लिया। आरोप है कि बाद में अभिषेक ने शारीरिक संबंध बनाए और दबाव में करीब आठ लाख रुपये डिजिटल माध्यम से ले लिए।
आरोपी जबरन एक सोने की चेन भी ले गया। दूरी बनाने पर वह गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देता है और मारपीट भी कर चुका है। सहायक पुलिस आयुक्त हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद
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