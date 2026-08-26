14 दिन में बचाईं पांच जानें: एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने की जटिल सर्जरी, मरीजों को दिया नया जीवन

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वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ. वरुण कुमार अग्रवाल, डॉ. गौरव सिंह, डॉ. शुभजीत बारीक और प्लास्टिक सर्जन डॉ. श्रीप्रिया की टीम ने ऑपरेशन किया। जूनियर रेजिडेंट डॉ. कोमल, डॉ. हरिओम और एनेस्थीसिया टीम का भी विशेष योगदान रहा। डॉ. शुभजीत बारीक ने बताया कि कॉर्पोरेट अस्पतालों में ऐसे इलाज पर मरीजों के लाखों रुपये खर्च होते हैं, जबकि एसएन मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत और साध्य योजना के तहत यह बड़ी सर्जरी पूरी तरह से निशुल्क की गई है।- किशन (42 वर्ष, रायबरेली)-दीपक (31 वर्ष, लोहामंडी, आगरा)-हरिकिशन (62 वर्ष, कासगंज)-मुमताज (41 वर्ष, सेवला-रोहता)- रजनी (55 वर्ष, कासगंज)कैंसर सर्जन डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि पहले ऐसे जटिल मामलों के लिए मरीजों को दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता था, जिससे भारी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ता था। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता एवं सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. ऋचा जयमन ने पूरी टीम को बधाई दी।