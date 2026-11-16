Agra News: सपा के सम्मेलन से एमजी रोड पर भीषण जाम

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समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में सुबह 11 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। लोगों ने अपने वाहन जीआईसी मैदान के आसपास खड़े करने शुरू कर दिए। दोपहर 12 बजे के बाद वाहनों की संख्या बढ़ने पर पुलिस ने सुभाष पार्क, पंचकुइयां और कोठी मीना बाजार की ओर से वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी। इससे सम्मेलन में आने वालों ने वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा करना शुरू कर दिया।इससे कोठी मीना बाजार की तरफ लोहामंडी और शाहगंज जाने वाले रोड, सुभाष पार्क, आगरा कॉलेज, सेंट जोंस, तहसील रोड पर जाम लगने लगा। दोपहर दो बजे के बाद एमजी रोड पर जाम लग गया। दोपहर में साढ़े तीन बजे सम्मेलन संपन्न होने पर लोगों ने एक साथ वाहनों को निकाला। इससे एमजी रोड सहित अन्य मार्ग पर वाहन फंस गए। सबसे ज्यादा दिक्कत एमजी रोड और लोहामंडी मार्ग पर रही।तोता के ताल से बसों के प्रवेश से फंसे लोगसपा के सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं की बसें मदिया कटरा होते हुए तोता का ताल की तरफ आ गईं। बसों की संख्या बढ़ने से इस मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन फंस गए। यहां पर पुलिस की भी व्यवस्था नहीं थी। इससे लोहामंडी और मदिया कटरा से वाहन फंस गए। लोगों ने दिल्ली गेट से निकलने का प्रयास किया तो वहां भी रास्ता नहीं मिला। दो घंटे तक यही हाल रहा।बाजारों में सहालग की खरीदारी, रास्ते जामसहालग की खरीदारी के लिए बाजारों में लोग पहुंच रहे हैं। दो पहिया वाहनों के साथ ही चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में बाजारों में जाम लग रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत राजामंडी, सुभाष बाजार, सिंधी बाजार, हॉस्पिटल रोड, किनारी बाजार, शाहगंज बाजार, लोहामंडी बाजार में हो रही है।हाईवे पर भी रेंग-रेंगकर चलता रहा ट्रैफिकशाम को पांच बजे हाईवे पर भी वाहन फंस गए। आईएसबीटी से गुरुद्वारा गुरु का ताल पर वाहनों की लाइन लग गई। यहां पर मेट्रो के कार्य की वजह से बैरिकेडिंग लगी हुई है। इस कारण सिकंदरा की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता नहीं बचता है। ट्रकों के निकलने से समस्या होने लगती है। इससे शाम सात बजे तक ट्रैफिक रेंग-रेंगकर चलता रहा।