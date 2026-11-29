विज्ञापन



उप शिक्षा निदेशक एवं डायट प्राचार्य विजय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में खिलाड़ियों के पोषण, चोट से बचाव और प्राथमिक उपचार का भी प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न सत्रों में धर्मवीर यादव, दिग्विजय नाथ यादव, लता चौहान और हिमांशु सिंह ने प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन किया। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षण सह प्रभारी मनोज कुमार वार्ष्णेय ने इस आयोजन को खेल शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।

विज्ञापन

आगरा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के खेल प्रशिक्षकों का तीन दिवसीय स्पर्धा मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हो गया। प्रतिभागियों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और निर्णयन से जुड़ी तकनीकी जानकारियां दी गईं।