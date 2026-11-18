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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि यमुना ब्रिज-टूंडला रेलखंड के छलेसर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या एक और दो तथा कुबेरपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या दो को मध्यम स्तर से ऊंचा किया गया है। ईदगाह-बांदीकुई रेलखंड के घोषराना स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या एक का उच्चीकरण किया गया है। इसके अलावा आगरा फोर्ट-बांदीकुई रेलखंड के भजेड़ा और भूड़ा स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म संख्या एक को निम्न स्तर से उच्च स्तर का बनाया गया है।नवंबर 2026 तक इन सभी छह प्लेटफॉर्मों का काम पूरा हो चुका है। पहले प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम होने से यात्रियों को ट्रेन के पायदान तक पहुंचने के लिए पैर अधिक ऊपर उठाना पड़ता था। अब प्लेटफॉर्म ऊंचे होने से यह दूरी कम होगी और चढ़ते-उतरते समय संतुलन बिगड़ने का खतरा भी कम रहेगा।