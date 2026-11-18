{"_id":"6afd6ae5df50c6eed60600e5","slug":"bjp-signals-2027-election-strategy-from-mathura-with-cow-worship-and-sanatan-agenda-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: 'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी', ब्रज से भाजपा ने खोले पत्ते; मिशन-2027 के लिए सनातन का एजेंडा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



ब्रज की रज, कान्हा का नाम और गो पूजन...। भाजपा ने मिशन-2027 की चुनावी बिसात पर ब्रजभूमि से सनातन, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद को धार दी। परखम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो-अनुसंधान केंद्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं ने गोपाष्टमी गो-पूजन कर चुनावी रणभूमि को तिलक लगाया। योजना बैठक में महामंथन के बाद भाजपा ने सनातन और राष्ट्रवाद के सहारे चुनावी रणभूमि जीतने के लिए रोडमैप तैयार किया।

Trending Videos

‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ और ‘अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी’ के नारों ने साफ कर दिया कि भाजपा के आगामी चुनावी विमर्श में ब्रज की धार्मिक पहचान, सनातन और राष्ट्रवाद की अहम भूमिका रहने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई बैठक में संगठनात्मक तैयारियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई।







विज्ञापन

विज्ञापन

खास बात यह रही कि बैठक का मंच भी ऐसा चुना गया, जहां गोवंश संरक्षण और भारतीय संस्कृति का संदेश पहले से ही केंद्र में है। मुख्यमंत्री ने गायों को तिलक लगाया, गुड़-हरा चारा खिलाया और गोमय उत्पादों का अवलोकन किया। यह धार्मिक अनुष्ठान के साथ गो-संरक्षण को राजनीतिक-सांस्कृतिक विमर्श में स्थापित करने की कवायद के रूप में भी देखा गया।







विज्ञापन

सूखी पहाड़ियों का जिक्र कर ताजा की 10 साल पुरानी याद

परखम में दो दिवसीय योजना बैठक के बाद सीएम योगी बरसाना में संत रमेश बाबा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहां पर उन्होंने दस वर्ष पहले की सूखी पहाड़ियों और वर्तमान की हरियाली का उल्लेख कर भाजपा में धार्मिक धरोहर को सहेजने का संकेत दे दिया। उन्होंने गोसेवा को पूरे क्षेत्र के तीर्थस्थल के रूप में विकसित होने का आधार बताया। संत रमेश बाबा के गो-संरक्षण, कुंडों, पहाड़ियों और यमुना संरक्षण के कार्यों को याद कर उनके संकल्प आगे बढ़ाने का आह्वान किया।