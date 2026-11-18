दुस्साहस: बाइक में मारी टक्कर, सड़क पर घसीटता ले गया कार सवार; सिर-पसली और जबड़े में गंभीर चोट
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 18 Nov 2026 02:23 PM IST
सार
आगरा के थाना एकता क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कार सवार युवक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार शिवम तोमर कार में फंसकर करीब 100 मीटर तक घिसटता चला गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।
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विस्तार
आगरा के थाना एकता में पुरानी रंजिश में गांव के युवक ने कार से दूसरे युवक की बाइक में टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया। पीड़ित कार में फंसकर 100 मीटर तक घिसटता चला गया। गंभीर रूप से घायल युवक का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है।
शमसाबाद क्षेत्र के गांव सुडरई निवासी हेमंत सिंह ने बताया कि 13 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे उनकी बुआ का बेटा शिवम तोमर गांव इटौरा से बाइक से गांव ठेरई जा रहा था। गढ़ी ठाकुरदास के रास्ते पर गांव के ही आलोक तोमर ने कार से पीछे से बाइक में तेज टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटता ले गया।
हादसे में बाइक सवार शिवम की पसली टूट गई। सिर, कंधे और जबड़े में गंभीर चोटें आईं। पैर की एड़ी भी कट गई। हेमंत ने बताया कि करीब एक महीने पहले शिवम और आलोक के बीच विवाद हुआ था। उस दौरान आलोक ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों परिवारों ने तब समझौता करा दिया था। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्रार्थनापत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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शमसाबाद क्षेत्र के गांव सुडरई निवासी हेमंत सिंह ने बताया कि 13 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे उनकी बुआ का बेटा शिवम तोमर गांव इटौरा से बाइक से गांव ठेरई जा रहा था। गढ़ी ठाकुरदास के रास्ते पर गांव के ही आलोक तोमर ने कार से पीछे से बाइक में तेज टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटता ले गया।
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हादसे में बाइक सवार शिवम की पसली टूट गई। सिर, कंधे और जबड़े में गंभीर चोटें आईं। पैर की एड़ी भी कट गई। हेमंत ने बताया कि करीब एक महीने पहले शिवम और आलोक के बीच विवाद हुआ था। उस दौरान आलोक ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों परिवारों ने तब समझौता करा दिया था। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्रार्थनापत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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