विकास का संकल्प: पिता की सांसद निधि से बनेगी सड़क, बेटे ने किया शिलान्यास; 25 लाख रुपये होंगे खर्च
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 10:34 AM IST
सार
छावनी क्षेत्र के छीपीटोला में राज्यसभा सांसद नवीन जैन की सांसद निधि से 25 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क बनेगी। सांसद के बेटे वैभव जैन ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी।
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विस्तार
आगरा के छावनी विधानसभा क्षेत्र के छीपीटोला निर्मल सेवा सदन में राज्यसभा सांसद नवीन जैन की सांसद निधि से 25 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क बनेगी। सड़क निर्माण का शिलान्यास सांसद के बेटे व युवा भाजपा नेता वैभव जैन ने नारियल फोड़कर किया।
सड़क बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही सड़क संबंधी समस्या का स्थायी समाधान होगा। कार्यक्रम के दौरान वैभव जैन ने कहा कि राज्यसभा सांसद नवीन जैन का मूल संकल्प जनसेवा और विकास है।
उन्होंने नवीन जैन के आगरा महापौर कार्यकाल के ऐतिहासिक कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि शहर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, रात के समय सफाई अभियान, दूधिया रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटें, ओपन जिम और सीवर-खड़ंजे जैसी समस्याओं का समाधान उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां रहीं। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोज जैन, मुकेश जैन, पूर्व मंत्री मुरारी लाल जैन, हरेश जैन, मुन्ना लाल जैन, पूर्व पार्षद सपना जैन, प्रवीण जैन, दीपक जैन और अन्य मौजूद रहे।
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सड़क बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही सड़क संबंधी समस्या का स्थायी समाधान होगा। कार्यक्रम के दौरान वैभव जैन ने कहा कि राज्यसभा सांसद नवीन जैन का मूल संकल्प जनसेवा और विकास है।
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उन्होंने नवीन जैन के आगरा महापौर कार्यकाल के ऐतिहासिक कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि शहर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, रात के समय सफाई अभियान, दूधिया रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटें, ओपन जिम और सीवर-खड़ंजे जैसी समस्याओं का समाधान उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां रहीं। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोज जैन, मुकेश जैन, पूर्व मंत्री मुरारी लाल जैन, हरेश जैन, मुन्ना लाल जैन, पूर्व पार्षद सपना जैन, प्रवीण जैन, दीपक जैन और अन्य मौजूद रहे।
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