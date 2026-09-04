विकास का संकल्प: पिता की सांसद निधि से बनेगी सड़क, बेटे ने किया शिलान्यास; 25 लाख रुपये होंगे खर्च

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सड़क बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही सड़क संबंधी समस्या का स्थायी समाधान होगा। कार्यक्रम के दौरान वैभव जैन ने कहा कि राज्यसभा सांसद नवीन जैन का मूल संकल्प जनसेवा और विकास है।उन्होंने नवीन जैन के आगरा महापौर कार्यकाल के ऐतिहासिक कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि शहर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, रात के समय सफाई अभियान, दूधिया रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटें, ओपन जिम और सीवर-खड़ंजे जैसी समस्याओं का समाधान उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां रहीं। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोज जैन, मुकेश जैन, पूर्व मंत्री मुरारी लाल जैन, हरेश जैन, मुन्ना लाल जैन, पूर्व पार्षद सपना जैन, प्रवीण जैन, दीपक जैन और अन्य मौजूद रहे।