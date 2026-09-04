आगरा मीडिया हाउस के नाम पर ठगी: फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, ग्राहकों से वसूले रुपये; दर्ज हुआ केस

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फर्म के मैनेजर रोहित शर्मा ने बताया कि आठ मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से ग्राहकों से संपर्क किया जा रहा है। आरोपी खुद को संस्था से जुड़ा बताकर उपकरणों के फोटो भेजते हैं और ऑनलाइन भुगतान लेने के बाद ग्राहक का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। भुगतान के लिए इस्तेमाल खातों और यूपीआई में निक्की शर्मा, प्रियांशी सिंह और वंदना समेत अन्य नाम के खातों का प्रयोग किया गया है।भुगतान से मना करने वाले ग्राहकों को गाली-गलौज के संदेश भेजे जाते हैं। आरोपियों ने आगरा मीडिया हाउस के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर निजी तस्वीरें पोस्ट कर अभद्र भाषा लिख फर्म की छवि खराब करने का प्रयास किया है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक जांच की जा रही है।