आगरा मीडिया हाउस के नाम पर ठगी: फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, ग्राहकों से वसूले रुपये; दर्ज हुआ केस
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 09:04 PM IST
सार
आगरा मीडिया हाउस के नाम, लोगो और निजी तस्वीरों का इस्तेमाल कर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से ग्राहकों को ठगने का आरोप लगा है। आरोपियों पर ऑनलाइन भुगतान लेने के बाद ग्राहकों को ब्लॉक करने और अभद्र संदेश भेजकर संस्था की छवि खराब करने का भी आरोप है।
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विस्तार
आगरा के थाना एकता क्षेत्र में आगरा मीडिया हाउस फर्म के नाम, लोगो, वीडियो, निजी और पारिवारिक तस्वीरों और व्यावसायिक पहचान का दुरुपयोग कर ग्राहकों से ठगी किए जाने का आरोप लगाकर संस्था की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
फर्म के मैनेजर रोहित शर्मा ने बताया कि आठ मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से ग्राहकों से संपर्क किया जा रहा है। आरोपी खुद को संस्था से जुड़ा बताकर उपकरणों के फोटो भेजते हैं और ऑनलाइन भुगतान लेने के बाद ग्राहक का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। भुगतान के लिए इस्तेमाल खातों और यूपीआई में निक्की शर्मा, प्रियांशी सिंह और वंदना समेत अन्य नाम के खातों का प्रयोग किया गया है।
भुगतान से मना करने वाले ग्राहकों को गाली-गलौज के संदेश भेजे जाते हैं। आरोपियों ने आगरा मीडिया हाउस के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर निजी तस्वीरें पोस्ट कर अभद्र भाषा लिख फर्म की छवि खराब करने का प्रयास किया है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक जांच की जा रही है।
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फर्म के मैनेजर रोहित शर्मा ने बताया कि आठ मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से ग्राहकों से संपर्क किया जा रहा है। आरोपी खुद को संस्था से जुड़ा बताकर उपकरणों के फोटो भेजते हैं और ऑनलाइन भुगतान लेने के बाद ग्राहक का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। भुगतान के लिए इस्तेमाल खातों और यूपीआई में निक्की शर्मा, प्रियांशी सिंह और वंदना समेत अन्य नाम के खातों का प्रयोग किया गया है।
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भुगतान से मना करने वाले ग्राहकों को गाली-गलौज के संदेश भेजे जाते हैं। आरोपियों ने आगरा मीडिया हाउस के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर निजी तस्वीरें पोस्ट कर अभद्र भाषा लिख फर्म की छवि खराब करने का प्रयास किया है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक जांच की जा रही है।
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