राम बरात का डायवर्जन फेल: एमजी रोड, रावली से भगवान टॉकीज तक रेंगते रहे वाहन; सिकंदरा पर भी फंसे लोग

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राम बरात की वजह से दोपहर दो बजे के बाद डायवर्जन लागू कर दिया गया। बेलनगंज, धूलियागंज, हाॅस्पिटल रोड, सेठ गली, रावतपाड़ा, छत्ता बाजार, बिजलीघर से वाहनों को यात्रा मार्ग पर प्रतिबंधित किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। जब लोगों ने अपने वाहनों को यमुना किनारा मार्ग, पालीवाल पार्क, सूरसदन, हरीपर्वत से निकालना शुरू किया तो वहां जाम लगने लगा।दोपहर 2 बजे रावली पर वाहनों के दबाव से जाम लग गया। इसी तरह हरीपर्वत से भगवान टाॅकीज तक वाहनों की लाइन लगी रही। यही हाल आईएसबीटी और सिकंदरा पर भी रहा। जनकपुरी आयोजन के लिए आने वालों की भीड़ बढ़ने के कारण शाम 4 बजे से 8 बजे तक वाहन रेंग-रेंगकर निकले।एडीसीपी ट्रैफिक अलका सिंह ने बाताय कि यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए थे। कई मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से दिक्कत हुई।