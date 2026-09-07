Agra News: राजेंद्र प्रसाद गोयल 188 वोट से विजयी

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मतगणना के दौरान छह मत निरस्त पाए गए। राजेंद्र प्रसाद गोयल को 338 मत प्राप्त हुए, जबकि मनोज कुमार बंसल को 150 मत मिले। यह चुनाव पिछले कई दिनों से अग्रवाल समाज में गहमागहमी का माहौल बनाए हुए था। इससे पहले सेवा समिति की आमसभा की बैठक के दौरान हुए विवाद के चलते दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था, जिसने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना दिया था। शनिवार रात पुलिस की ओर से लगभग 50 लोगों को नोटिस जारी किए जाने के बाद चुनाव के दौरान किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि, रविवार को मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

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फतेहपुर सीकरी। अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद गोयल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मनोज कुमार बंसल को 188 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। रविवार को अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुए मतदान के दौरान कुल 545 मतदाताओं में से 494 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।