Agra News: राहुल ने जीती 5 किलोमीटर की दौड़

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प्रतियोगिता के निर्णायक बंटू फौजी, पूर्व प्रधान लटूरी यादव और उपेंद्र दादा ने विजेताओं का चयन किया। राहुल ने प्रथम, राजन ने द्वितीय और अजीत कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सुदेश यादव चौथे स्थान पर रहे, जिन्हें सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि शीर्ष स्थान पाने वाले सभी विजेता बिजकोली गांव के ही निवासी हैं। पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम विजेता को स्टील का मटका, द्वितीय विजेता को बाल्टी और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को टिफिन देकर सम्मानित किया गया।

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बटेश्वर। गांव बिजकोली में रविवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ग्रामीणों के सहयोग से 5 किलोमीटर लंबी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय युवाओं ने शारीरिक कौशल का शानदार प्रदर्शन किया।