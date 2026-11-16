Agra News: अलीगढ़ के प्रो. सगीर अफराहीम को मिला 30वां मैकश अवार्ड

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संरक्षक सैयद अजमल अली शाह जाफरी नियाजी ने की। मुख्य अतिथि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उर्दू विभागाध्यक्ष प्रो. सैयद सिराजउद्दीन अजमली रहे। सेंट जोंस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एसपी सिंह और पूर्व उप परिवहन आयुक्त डॉ. विक्रम सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रो. सगीर अफराहीम का परिचय संस्था की महासचिव प्रो. नसरीन बेगम ने दिया, जबकि मानपत्र का वाचन सैयद फैज अली शाह ने किया।सैयद अजमल अली शाह ने कहा कि मैकश अवार्ड उन चुनिंदा लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उर्दू साहित्य के लिए समर्पित किया है। मुख्य अतिथि प्रो. सिराजउद्दीन अजमली ने कहा कि आगरा ने देश को बड़े अदीब और शायर दिए हैं। मैकश अवार्ड हासिल करना किसी भी साहित्यकार के लिए गौरव की बात है।समारोह में मैकश अकबराबादी की शख्सियत और फिक्र-ए-तसव्वुफ विषय पर गोष्ठी भी हुई। इसमें सेंट जोंस कॉलेज के उर्दू विभागाध्यक्ष सिब्ते हसन नकवी, सैयद बसारुल हसन वफा नकवी, डॉ. मुजीब शहजर, नईमा जाफरी पाशा और आबिंदा फातिमा ने मैकश अकबराबादी के व्यक्तित्व, साहित्यिक योगदान और सूफी विचारधारा पर विचार रखे। सैयद फैज अली शाह कादरी नियाजी जाफरी की संपादित पुस्तक इंतिखाब-ए-कलाम हजरत सैयद मोहम्मद अली शाह कादरी नियाजी अल्लामा मैकश अकबराबादी और प्रो. नसरीन बेगम के कहानी संग्रह तल्खियां जिंदगी की का विमोचन भी किया गया। उर्दू के छात्र-छात्राओं को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। संचालन प्रो. नसरीन बेगम ने किया।