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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Posing as a wife a woman along with her accomplices sold off a piece of land one person has been arrested

Agra News: फर्जी पत्नी बनकर साथियों के साथ मिलकर बेच दी जमीन, एक गिरफ्तार

Wed, 04 Nov 2026 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:45 PM IST
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Posing as a wife a woman along with her accomplices sold off a piece of land one person has been arrested
शमसाबाद। कूटरचित दस्तावेज के सहारे फर्जी पत्नी बनकर संपत्ति अपने नाम कराकर बेचे जाने के मामले में शमसाबाद पुलिस ने मंगलवार रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार, मोहल्ला नयाबांस निवासी राजकुमार पुत्र सुखराम ने 18 सितंबर 2026 को शमसाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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आरोप लगाया था कि उनके अविवाहित भाई मुकेश चंद्र की जमीन गांव नया बांस शंकरद्वारी में स्थित थी, जबकि उनकी माता की जमीन पट्टी मुजफ्फरपुर गांव में थी। बेबी उर्फ विकिलेश, प्रभात जादौन, चांद, अजय कुमार शर्मा और प्रशांत शर्मा ने जमीन को हड़पने की साजिश रची। बेबी ने मुकेश की फर्जी पत्नी बनकर पहले जमीन अपने नाम ट्रांसफर कराई और फिर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इसे बेच दिया। शमसाबाद पुलिस ने मंगलवार रात आरोपी चांद निवासी निजामगढ़, ताजगंज आगरा को गिरफ्तार कर लिया।
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गिरफ्तार आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। - राम प्रवेश गुप्ता, एसीपी शमसाबाद
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