Agra News: अंतिम यात्रा में भी नहीं मिली राहत, बारिश ने रोकी अंत्येष्टि

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रामपुर चंदरसेनी गांव में बीमारी के चलते बुधवार शाम ब्रह्मपाल सिंह भदौरिया का निधन हो गया था। परिजन एवं गांव के लोग बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे गांव से एक किमी दूर स्थित अंत्येष्टि स्थल पर शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन (महाशक्ति) के राष्ट्रीय सचिव श्रवण सिंह भदौरिया, भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के जिला उपाध्यक्ष सतेंद्र भदौरिया ने बताया जैसे ही चिता सजाई, बारिश होने लगी। खुले आसमान के नीचे ग्रामीण चिता पर तिरपाल ताने खड़े रहे। एक घंटे बाद बारिश थमी, तब अंतिम संस्कार हो सका। मुखाग्नि बेटे सनी ने दी। दोनों नेताओं ने एसडीएम बाह से रामपुर चन्द्रसैनी स्थित श्मशान घाट पर वर्षा से बचाव के लिए स्थायी टिनशेड, अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म बनाने, श्मशान घाट तक उचित रास्ते एवं प्रकाश व्यवस्था कराने की मांग की है।पंचायत सचिव को लेखपाल से संपर्क कर अंत्येष्टि स्थल के लिए रामपुर चंद्रसैनी में जमीन चिन्हित कराने के निर्देश दिए हैं। जमीन चिन्हित होते ही अंत्येष्टि स्थल के निर्माण को कार्य योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार में परेशानी न उठानी पड़े। - नीरज तिवारी, खंड विकास अधिकारी, बाह