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हादसे में कन्हैया (लगभग 14 वर्ष) पुत्र विदेश, निवासी अहमदपुर, थाना फरिहा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, राशिक पुत्र उर्वेश, निवासी अहमदपुर, थाना फरिहा और किशन पुत्र संदीप, निवासी गांव रसूलपुर, जिला आगरा, जो अपने मामा विदेश के यहां पांच दिन पहले आया था, गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल, थाना फरिहा में तहरीर नहीं दी गई है।