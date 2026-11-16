Agra News: मोनू और आकाश शर्मा ने जीते मुकाबले

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अन्य मुकाबलों में अलीगढ़ के बिलाल जैदी, प्रयागराज के निशांत जायसवाल, लखनऊ के जैद हसन सिद्दीकी, मुरादाबाद के विशाल सैनी और शंकर सैनी, लखनऊ के वंश पंजवानी और गौतम सिंह, प्रयागराज के दीपक यादव और सय्यद फहाद, मोदी नगर के जय जनेश्वर व मुरादाबाद के आकाश तिवारी ने जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई।महासचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में 18 जिलों के 80 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आगरा के 17 खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिलियर्ड्स-स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में आगरा बिलियर्ड्स-स्नूकर एसोसिएशन की ओर से फतेहाबाद रोड स्थित होटल मैपल रिज में आयोजित प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10 बजे शुरू हुए। निर्णायक मंडल में विशाल गुप्ता, संदीप कुमार, आशीष कुमार और निशांत जायसवाल रहे।