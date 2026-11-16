Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Monu and Akash Sharma won their matches.

Agra News: मोनू और आकाश शर्मा ने जीते मुकाबले

Mon, 16 Nov 2026 02:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Monu and Akash Sharma won their matches.
स्नूकर चैंपियनशिप
आगरा। राजा रामकुमार भार्गव स्मृति यूपी स्टेट सीनियर छह रेड स्नूकर चैंपियनशिप के तीसरे दिन रविवार को आगरा के मोनू और आकाश शर्मा ने जीत दर्ज की। मोनू ने प्रयागराज के मुबीन खान को 4-0 और आकाश शर्मा ने बिलाल आलिम को 4-0 से हराया।
विज्ञापन

अन्य मुकाबलों में अलीगढ़ के बिलाल जैदी, प्रयागराज के निशांत जायसवाल, लखनऊ के जैद हसन सिद्दीकी, मुरादाबाद के विशाल सैनी और शंकर सैनी, लखनऊ के वंश पंजवानी और गौतम सिंह, प्रयागराज के दीपक यादव और सय्यद फहाद, मोदी नगर के जय जनेश्वर व मुरादाबाद के आकाश तिवारी ने जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई।
विज्ञापन

महासचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में 18 जिलों के 80 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आगरा के 17 खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिलियर्ड्स-स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में आगरा बिलियर्ड्स-स्नूकर एसोसिएशन की ओर से फतेहाबाद रोड स्थित होटल मैपल रिज में आयोजित प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10 बजे शुरू हुए। निर्णायक मंडल में विशाल गुप्ता, संदीप कुमार, आशीष कुमार और निशांत जायसवाल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed