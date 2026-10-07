एमएलसी चुनाव: 11 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात, 9 अक्तूबर के बाद साफ होगी सियासी तस्वीर

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उधर, नामांकन का समय पूरा होने के साथ ही जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए हैं। चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने 11 जोनल मजिस्ट्रेट और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। साथ ही 13 अधिकारियों का आरक्षित रखा गा है। इन सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे पोलिंग पार्टियों को रवानगी स्थल से मतदेय स्थलों तक सुरक्षित पहुंचाएंगे तथा संबंधित सूचनाएं जिला निर्वाचन कार्यालय व कंट्रोल रूम को समय पर उपलब्ध कराएंगे। मतदान वाले दिन सभी अधिकारी अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में मौजूद रहकर समय से मतदान शुरू कराएंगे और मतदान खत्म के बाद पार्टियों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक वापस लाएंगे। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की बैठकों तथा कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए तहसीलवार वीडियोग्राफी टीमों का गठन भी किया गया है।उत्तर प्रदेश विधान परिषद आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रेक्षक के रूप में तैनात आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार शाम आगरा पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी नगर यमुनाधर चौहान ने बताया कि प्रेक्षक निर्वाचन प्रक्रिया के दाैरान सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में लोगों से मिलेंगे। निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए प्रेक्षक से उनके मोबाइल नंबर 9286549524 या दूरभाष नंबर 0562-2991067 पर संपर्क किया जा सके। प्रशासन ने अपील की है कि चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नागरिक अपनी शिकायत व सुझाव दिए गए संपर्क नंबरों पर निर्भीक होकर दर्ज कराएं।नामांकन पत्रों की जांच - 7 अक्तूबरनाम वापसी की अंतिम तिथि - 9 अक्तूबरमतदान 27 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से अपराह्न चार बजे तकमतगणना 27 अक्तूबर को