Agra News: शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण की सीख

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बाह। पीएमश्री विद्यालय जैतपुर में शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण की भी सीख दी जा रही है। बच्चों से परिसर में पौधे लगाए गए हैं। छात्र-छात्राएं अपने नाम से पौधे रोप कर उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। यहां की प्रधानाध्यापिका नूतन को शिक्षक दिवस पर डीएम मनीष बंसल ने सम्मानित भी किया था। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि छात्र-छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए नियमित रूप से आर्ट एवं क्राफ्ट की गतिविधियां भी कराई जाती हैं।