{"_id":"626e0c83d8d1e62bcf25763b","slug":"international-labour-day-agra-migrant-workers-should-not-return-to-other-state","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मजूदर दिवस: आगरा में 46 हजार श्रमिकों को भाया अपना गांव, रोजी-रोटी के लिए दोबारा नहीं गए 'परदेस'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 01 May 2022 10:04 AM IST