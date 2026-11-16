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Agra News: दो सौ रुपये रंगदारी नहीं देने पर फोड़ा सिर

Mon, 16 Nov 2026 02:14 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:14 AM IST
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Head smashed for failing to pay 200 rupees in extortion money
आगरा। लोहा मंडी के बिल्लौचपुरा में रंगदारी में 200 रुपये नहीं देने पर दो युवकों ने 50 वर्षीय व्यक्ति की पिटाई कर दी। लोहे के जंगले से टकराकर सिर फोड़ दिया। मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना 11 नवंबर की दोपहर करीब तीन बजे की है। बिल्लौचपुरा निवासी अफसाना ने बताया कि पति भइया (50) को पड़ोस में रहने वाले सलमान और उसके भाई मन्नू ने घेर लिया। दोनों ने उनसे 200 रुपये मांगे। रुपये देने से इन्कार करने पर जान से मारने की धमकी दी। विरोध पर पिटाई कर दी। पति का सिर लोहे के जंगले में मार दिया, जिससे उनका सिर फट गया। वह लहूलुहान हो गए। एसीपी लोहा मंडी गौरव सिंह का कहना है की मारपीट की घटना हुई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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