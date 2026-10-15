Agra News: खाद की किल्लत पर किसानों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी

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मंडलायुक्त सभागार में तीन मंडलों की संयुक्त मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी चल रही थी। इसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल होने आए थे। इसी बीच किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मुकेश डागुर के दर्जनों किसानों को साथ लेकर पहुंचे। उनके हाथों में डीएपी दो... बाजार लेवी खोलो और मंडी भ्रष्टाचार रोको आदि लिखीं तख्तियां लगीं थी। उन्हें देख पुलिस ने सभी को गेट पर ही रोक दिया। इतने में पुलिस और मंत्री शाही के खिलाफ नारेबाजी शुरु कर दी। इसके साथ ही पुलिस में झड़प होने लगी। उन्होंने गेट के बाहर करीब एक घंटे तक हंगामा किया।किसान नेता मुकेश डागुर ने कहा कि किसानों को बुआई के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। समितियों और प्राइवेट दुकानों से कालाबाजारी की जा रही है। किसान बाजरा को सस्ते में बेचने को मजबूर हैं। पल्लेदारी के नाम पर 11 रुपये वसूली हो रही है। इस दौरान जीतू जादौन, भानु प्रताप, छोटू पहलवान, संदीप चाहर, अमन चौधरी, शिवम चौधरी, अमित चौधरी व अन्य कार्यकर्ता और किसान शामिल रहे।