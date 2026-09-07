Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:30 AM IST
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धर्म-कर्म
शृंगार- श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति, मंदिर की 47वीं वर्षगांठ पर विशाल फूलबंगला, विशेष श्रृंगार, सुंदरकांड व भजन-कीर्तन, बुर्जी वाला हनुमान मंदिर, प्रताप नगर, शाम 7 बजे।
प्रसंग- गिरिराज जी सेवक मंडल परिवार, नंदोत्सव एवं श्रीकृष्ण जन्मलीला प्रसंग, राजदेवम नंद भवन, फतेहाबाद रोड, शाम 7 बजे।
संकीर्तन- श्री श्याम लाडला परिवार सेवा समिति, नंदोत्सव एवं जन्माष्टमी महोत्सव संकीर्तन, भजन गायक एवं कान्हा व्यास की प्रस्तुति, श्री खाटूश्याम मंदिर, जीवनी मंडी, रात 8:30 बजे।
अरदास- सुखमनी सेवा सभा, दो बसों से तीर्थयात्रा रवाना होने से पूर्व अरदास, गुरुद्वारा गुरु का ताल, सुबह 6 बजे।
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शिक्षा
- ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, आगरा चैप्टर की एकदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, राव कृष्णपाल सिंह सभागार, आरबीएस कॉलेज, खंदारी, सुबह 10:30 बजे।
कार्यशाला- रंगलीला, कथादेश एवं शीरोज़, कहानी लेखन की तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ, ग्रांड होटल, शाम 4 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं लोकहितम चैरिटेबल समिति की ओर से अमर शहीद लाला जगत नारायण की 45वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर, डी ब्लॉक, कमला नगर, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे।
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सेवा- ऑटिज्म से पीड़ित जरूरतमंद बच्चों के लिए निशुल्क सेवाओं की शुरुआत, 120, मानस नगर, सीटीवी कार्यालय के पास, दोपहर 1 बजे।
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अन्य
बैठक- आगरा चैंबर, ज्योतिषाचार्यों के साथ उद्योग एवं व्यापार पर ग्रहों की चाल और दशा के प्रभाव विषयक बैठक, चैंबर सभागार, जीवनी मंडी, शाम 5 बजे।
प्रदर्शन - बजरंग दल का धरना प्रदर्शन, भारत माता मूर्ति, दीवानी चौराहा, एमजी रोड, सुबह 11 बजे।
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शृंगार- श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति, मंदिर की 47वीं वर्षगांठ पर विशाल फूलबंगला, विशेष श्रृंगार, सुंदरकांड व भजन-कीर्तन, बुर्जी वाला हनुमान मंदिर, प्रताप नगर, शाम 7 बजे।
प्रसंग- गिरिराज जी सेवक मंडल परिवार, नंदोत्सव एवं श्रीकृष्ण जन्मलीला प्रसंग, राजदेवम नंद भवन, फतेहाबाद रोड, शाम 7 बजे।
संकीर्तन- श्री श्याम लाडला परिवार सेवा समिति, नंदोत्सव एवं जन्माष्टमी महोत्सव संकीर्तन, भजन गायक एवं कान्हा व्यास की प्रस्तुति, श्री खाटूश्याम मंदिर, जीवनी मंडी, रात 8:30 बजे।
विज्ञापन
अरदास- सुखमनी सेवा सभा, दो बसों से तीर्थयात्रा रवाना होने से पूर्व अरदास, गुरुद्वारा गुरु का ताल, सुबह 6 बजे।
शिक्षा
- ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, आगरा चैप्टर की एकदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, राव कृष्णपाल सिंह सभागार, आरबीएस कॉलेज, खंदारी, सुबह 10:30 बजे।
कार्यशाला- रंगलीला, कथादेश एवं शीरोज़, कहानी लेखन की तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ, ग्रांड होटल, शाम 4 बजे।
स्वास्थ्य
शिविर- आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं लोकहितम चैरिटेबल समिति की ओर से अमर शहीद लाला जगत नारायण की 45वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर, डी ब्लॉक, कमला नगर, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे।
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सेवा- ऑटिज्म से पीड़ित जरूरतमंद बच्चों के लिए निशुल्क सेवाओं की शुरुआत, 120, मानस नगर, सीटीवी कार्यालय के पास, दोपहर 1 बजे।
अन्य
बैठक- आगरा चैंबर, ज्योतिषाचार्यों के साथ उद्योग एवं व्यापार पर ग्रहों की चाल और दशा के प्रभाव विषयक बैठक, चैंबर सभागार, जीवनी मंडी, शाम 5 बजे।
प्रदर्शन - बजरंग दल का धरना प्रदर्शन, भारत माता मूर्ति, दीवानी चौराहा, एमजी रोड, सुबह 11 बजे।