{"_id":"628db150cb2197070d15b0ae","slug":"encroachment-removed-by-bulldozer-around-shri-krishna-janmabhoomi-in-mathura","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Mathura: श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, ईंट गिरने से व्यापारी घायल, विरोध में दुकानें बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 25 May 2022 10:02 AM IST