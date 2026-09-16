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महावीर नगर निवासी अजय त्यागी ने बताया कि जलापूर्ति शुरू होते ही सुबह और शाम को आधे घंटे तक गंदा पानी आता है। इसके बाद कुछ साफ होता है। हर दिन यही हो रहा है। कोई लीकेज है जिसके कारण नाले या सीवर का पानी पहुंच रहा है। आजमपाड़ा के रामपुरी क्षेत्र में भी लोगों ने गंदा पानी आने की शिकायत की। हरीश शर्मा ने बताया कि पीला और गंदा बदबूदार पानी पहुंच रहा है। पानी की लाइनें पांच नालों से होकर निकल रही हैं। क्षेत्रीय लोगों ने लीकेज ठीक कराने और साफ पानी की आपूर्ति की मांग की है।मदिया कटरा से तोता का ताल को जाने वाली पानी की लाइन लीक हो गई। मंगलवार दोपहर में मरम्मत का काम किया गया। तोता का ताल से मदिया कटरा तिराहे के बीच कंक्रीट से बनाए गए डिवाइडर से सटी लाइन लीक हुई जिसकी मरम्मत के कारण पानी भरा रहा। शाम तक मरम्मत का काम पूरा कर जलापूर्ति चालू कर दी गई।आजमपाड़ा पार्षद रवि दिवाकर का कहना है कि सप्ताह भर से गंदे, बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है। तीन बार जलकल विभाग से शिकायत कर चुका हूं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खटीकपाड़ा हादसे की तरह किसी की जान जाएगी, तब शायद अधिकारी चेतेंगे।जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि तीन-चार जगह से गंदे पानी की शिकायतें मिली हैं। सभी जगहों पर चेक कराएंगे कि लीकेज तो नहीं है। टीम भेजकर समस्या का निदान कराएंगे।