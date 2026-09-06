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Agra News: टायर फटने से ऑक्सीजन गैस से भरे टैंकर से टकराई डीसीएम, बचे चालक

Sun, 06 Sep 2026 02:08 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 06 Sep 2026 02:08 AM IST
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DCM collides with oxygen tanker after tyre burst; drivers survive.
फतेहाबाद फोटो।आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर क्षतिग्रस्त टैंकर व डीसीएम
फतेहाबाद। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह डीसीएम का अगला टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ऑक्सीजन गैस से भरे टैंकर से जा टकराई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि दोनों वाहनों के चालक बाल-बाल बच गए।
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हादसा शनिवार सुबह 6:30 बजे करीब हुआ। टैंकर चालक अजय कुमार निवासी भिवानी, थाना संग्रामपुर, जिला मुंगेर, बिहार के साथ अनीश खान पुत्र हाशिम अली निवासी थाना मानगो, जमशेदपुर, झारखंड टैंकर में जमशेदपुर से ऑक्सीजन गैस लोड कर भिवानी, हरियाणा जा रहे थे। शनिवार सुबह फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर 34.100 पर लखनऊ से ग्लूकोज लादकर आगरा जा रही डीसीएम का अगला टायर अचानक फट गया। इससे डीसीएम अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ऑक्सीजन गैस से भरे टैंकर में पीछे से जा टकराई। दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही दोनों वाहनों के चालकों को चोट नहीं आयी। सूचना पर फतेहाबाद पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी प्रथम सुधीश कुमार शुक्ला ने बताया क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेस-वे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।
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