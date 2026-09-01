Agra News: बालिका बास्केटबाल प्रतियोगिता में कैंट इंटर कॉलेज ने जीते दो खिताब

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विजयी टीम की ओर से कशिश ने 6, सुकन्या ने 6 और सान्या ने 5 अंक हासिल किए। अंडर-17 आयु वर्ग में क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज ने नगर निगम इंटर कॉलेज को 14-2 से पराजित किया। विजेता टीम के लिए दीक्षा, हिमांशी और तन्वी ने 4-4 अंक एवं आकाश ने 2 अंक जुटाए। अंडर-19 वर्ग के खिताबी मुकाबले में कैंट इंटर कॉलेज ने क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज को 27-12 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। विजेता टीम की जागृति और ईशा ने 8-8 अंक, जबकि अमृता और प्रियांशी ने 5-5 अंक का योगदान दिया।मैच में निर्णायक की भूमिका आलोक, उदित, अवधेश, निश्चल और प्रशांत ने निभाई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि आगरा बास्केटबाल संघ के सचिव डॉ. हरी सिंह, प्रधानाचार्य जॉयस सायलस, जनपदीय क्रीड़ा सचिव डॉ. रीनेश मित्तल, विदुषी सिंह, राहुल चौधरी, ललित पाराशर, शैलेश पांडेय और प्रशांत शुक्ला ने विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।