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गांव निवासी धर्मवीर ने बताया कि उनके पास उज्ज्वला योजना के तहत फ्री मिला हुआ गैस सिलिंडर है, जिसे आपात स्थिति के लिए खाना बनाने के लिए रखा हुआ था। रात्रि करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दहशत की वजह से लोग आगे नहीं आए।धर्मवीर ने बताया कि हम परिवार के लोग गांव में ही दावत खाने गए हुए थे, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। इसके कुछ देर बाद सिलिंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे मकान की छत टूटकर गिर गई। साथ ही घर में रखा सारा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। जोरदार धमाके से पड़ोसियों देव सिंह, मुकेश शर्मा, मनोहर सिंह, हरदेवी के भी मकानों में दरारें पड़ गईं। घटना की सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल नरेश कुमार ने पीड़ितों के नुकसान का आंकलन कर आर्थिक मदद के लिए शासन को भेजा है।गांव में आई बारात बनी जीवन का सहारा। लोगों का कहना है कि परिवार बेहद कमजोर व गरीब है। धर्मवीर दिल्ली में मजदूरी करता है, तो वहीं पत्नी हरदेवी क्षेत्र के गांवों में हाथ ठेला पर क्रॉकरी का सामान बेचकर बच्चों का पालन-पोषण करती है। किसी तरह मेहनत-मजदूरी कर एक कमरा बना लिया था, उसे भी भगवान ने उजाड़ दिया। गनीमत रही कि परिवार के लोग घर पर नहीं थे, गांव में ही आई बारात की दावत खाने गए थे, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा।गांव के लोगों ने बताया कि सिलिंडर फटने के बाद इधर-उधर फैली आग से कई घरों व पड़ोस में आग लग गई। दहशत की वजह से ग्रामीण आगे नहीं आ रहे थे। इस दौरान 70 वर्षीय बाबा मुकेश शर्मा ने जान की परवाह किए बिना आस-पड़ोस में फैली आग को पानी, मिट्टी से बुझाया, तब कहीं जाकर आग पर काबू हुआ। ग्रामीण मुकेश शर्मा की सराहना कर रहे हैं और उनके जज्बे से सीख ले रहे हैं।