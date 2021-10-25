Agra News: एकता थाना में सुनवाई न होने पर पुलिस आयुक्त से गुहार

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कोटली बगीची हनुमान नगर निवासी 28 वर्षीय गौरव पास में ही मोमोज खाने गया था। आरोप है कि इसी दौरान दो-तीन नशे में धुत युवक वहां आ गए और पैसे मांगने लगे। मना करने पर उन्होंने गाली-गलौज करते हुए गौरव को कार में डाला और पास के एक बेसमेंट में ले जाकर बेरहमी से पीटा। इस मारपीट में गौरव के पैर और पीठ में काफी चोटें आईं। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए, जिसके बाद युवकों ने जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए।सूचना पर पहुंचे घायल गौरव के पिता हरिओम, परिजन के साथ गौरव को लेकर थाना एकता पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि, तीन दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने से असंतुष्ट होकर परिजन ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त को तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।