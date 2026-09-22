मीट एट आगरा 2026: आगरा में सजेगा जूतों का अंतरराष्ट्रीय बाजार, जुटेंगी चीन-इटली समेत 11 देशों की 250 कंपनियां

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इस साल फेयर की थीम डिस्कवर, क्रिएट, कनेक्ट, ग्रो तय की गई है। एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने बताया कि उद्घाटन 3 अक्टूबर को मुख्य अतिथि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह करेंगे। तीन दिवसीय मेले में लगभग 20 हजार विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि फेयर में चीन की आठ कंपनियां आधुनिक मशीनरी, तकनीक और फुटवियर कंपोनेंट्स प्रदर्शित करेंगी। इसके अलावा इटली, चीन और ताइवान के व्यापार आयुक्तों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।भारत द्वारा किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (एफटीए), आगरा को मिली फुटवियर कैपिटल की पहचान और लेदर फुटवियर के जीआई टैग का सीधा लाभ स्थानीय उद्यमियों को मिलेगा। इस दौरान कैप्टन ए.एस. राणा, राजीव वासन, राजेश सहगल, प्रदीप वासन, अनिरुद्ध तिवारी और चंद्र मोहन सचदेवा, माला खेड़ा ने बताया कि विदेशों से आ रही आधुनिक मशीनरी से स्थानीय जूता उद्योग की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। इस दौरान सीफी के प्रदेश अध्यक्ष ओपिंदर सिंह लवली, प्रदेश महासचिव नकुल मनचंदा, जसविंदर सिंह खेड़ा, रोमी लूथरा, दिलीप रैना आदि मौजूद रहे।