फर्जी कागज: पूर्व जिला आपूर्ति अधिकारी समेत छह की शिकायत, अदालत पहुंचा गजब का मामला

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रकाबगंज निवासी राहुल कश्यप ने आरोप लगाया कि दयालबाग निवासी रोहित बंसल ने फर्जी गोदनामा बनवाकर शांति देवी (निवासी नया बांस, लोहामंडी) की सरकारी राशन की दुकान हड़प ली। शांति देवी की कोई संतान नहीं थी और उनकी मृत्यु के बाद उनकी खातीपाड़ा स्थित दुकान रिक्त हो गई थी। रोहित ने विनय गोयल के सेवला स्थित जनसेवा केंद्र से खुद को शांति देवी का दत्तक पुत्र नामित कर फर्जी गोदनामा बनवाया।आरोप है कि कोटेदार रवि दुबे और आपूर्ति कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से उसने दुकान अपने नाम आवंटित करा ली। शिकायत करने पर उन्हें जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई और रोहित ने उसे अपने करीबी कोटेदार के माध्यम से झूठी प्राथमिकी कराकर जेल भी भिजवा दिया था।