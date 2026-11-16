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Agra News: कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र घायल

Mon, 16 Nov 2026 02:15 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:15 AM IST
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agra News road accident two injured
पिनाहट। थाना मंसूखपुरा क्षेत्र के गांव पापरी नागर के पास रविवार सुबह कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
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गांव अमरूपुरा, मंसुखपुरा निवासी सुरेंद्र (22) रविवार सुबह अपने पिता राजवीर (40) को बाइक से लेकर पिनाहट जा रहे थे। गांव पापरी नागर के पास सामने से आ रही कार से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्र घायल हो गए। बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर माैजूद ग्रामीणों दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन ने बताया कार सवार और बाइक सवार दोनों पक्षो ने सुलहनामा कर लिया। संवाद
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