Agra News: बिजकौली में पुलिस टीम से अभद्रता व मारपीट के आरोपियों की तलाश में दबिश

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ट्रांस यमुना थाने के नगला मोहनलाल निवासी सिया देवी ने 10 नवंबर की रात घर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राकेश नगर निवासी विवेक जाटव उर्फ पंजाबी, विवेक उर्फ भेड़िया और बालाजी नगर निवासी यश चौधरी उर्फ यश जाट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी विवेक जाटव उर्फ पंजाबी की लोकेशन बाह के बिजकौली गांव में मिलने पर 12 नवंबर को बटेश्वर चौकी प्रभारी अनुज कुमार, हमराही दिनेश कुमार, एसओ ट्रांस यमुना, प्रभारी सर्विलांस सेल नगर और प्रभारी एसओजी नगर जोन पुलिस बल के साथ बिजकौली स्थित धर्मेंद्र के घर पहुंचे थे।पूछताछ के दौरान घर के अंदर से विवेक जाटव उर्फ पंजाबी भागा। उसे पकड़ने के लिए टीम दौड़ी तो धर्मेंद्र, उनकी पत्नी शिवानी, बेटा पवन यादव, होराम सिंह के बेटे बालकृष्ण उर्फ बोबी व नीरज, बालकृष्ण की पत्नी रीना व दो अन्य महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को रोककर सरकारी काम में बाधा डाली। आरोपियों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, अभद्रता और खींचतान की, जिससे चौकी प्रभारी और सिपाही दिनेश कुमार घायल हो गए। अनुज कुमार की तहरीर पर बाह पुलिस ने 6 नामजद व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।पुलिस ने इस मामले में आरोपी पवन यादव, बालकृष्ण उर्फ बोबी और नीरज को गिरफ्तार कर लिया था। शेष फरार आरोपियों की तलाश में बाह पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। - जितेंद्र कुमार, एसीपी बाह