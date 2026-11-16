Agra News: छठ और वीकेंड के डबल लोड से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर लगीं वाहनों की कतारें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार को छठ पूजा और वीकेंड मनाकर लोग अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे। दोपहर दो बजे करीब आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के टोल प्लाजा 21 पर अचानक वाहनों की संख्या में इजाफा होने लगा। गाड़ियों का रेला उमड़ पड़ा। देखते ही देखते लखनऊ से आगरा की तरफ जाने वाली लेन पर करीब आधा किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। वाहनों की लंबी कतारों के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को टोल पार करने के लिए 15 से 20 मिनट तक अपनी गाड़ियों में इंतजार करना पड़ा। छुट्टी के दिन सफर कर रहे लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस जाम के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोल की सभी फास्टैग लाइनों पर भी वाहनों का भारी दबाव नजर आया।इंसेटपुलिस और टोल कर्मियों ने संभाला मोर्चावाहनों की बढ़ती कतारें देख फतेहाबाद पुलिस और टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला। मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित कराया गया और गाड़ियों को तेजी से निकालने के प्रयास किए। इसके बावजूद आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर काफी देर तक वाहनों का दबाव बना रहा।शाम ढलने पर सामान्य हुआ यातायातटोल प्लाजा के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोद धनगर ने बताया छठ पूजा के बाद लोगों की वापसी और वीकेंड के मेल के कारण दोपहर से ही वाहनों का भारी दबाव बढ़ गया था। सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों की मुस्तैदी से स्थिति पर नियंत्रण रखा गया। शाम करीब छह बजे के बाद वाहनों का दबाव कम होने पर एक्सप्रेस-वे पर यातायात पूरी तरह से सामान्य हो पाया।