Agra News: अनुमति के पेच में अटका चंबल का पांटून पुल, बीहड़ में पड़े पीपे

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नियम के तहत चंबल नदी के कैंजराघाट पर 15 अक्तूबर से 15 जून तक पांटून पुल और 15 जून से 15 अक्तूबर तक मोटरबोट का संचालन होना चाहिए। निर्धारित तिथि को एक महीना बीतने के बाद भी न तो पांटून पुल बना है और न ही मोटरबोट चल रही है। इस वजह से दोनों राज्यों के 150 से ज्यादा गांवों के लोग मझधार में फंसे हुए हैं। रविवार सुबह 11.30 बजे जब कैंजराघाट की पड़ताल की गई तो घाट पर मोटर बोट और पांटून पुल का कोई नामोनिशान नहीं था। पहुंच मार्ग भी पूरी तरह खस्ताहाल पड़ा था। कैंजराघाट के नजदीक अपनी सरसों की फसल की रखवाली कर रहे बाघराजपुरा के अशोक ने बताया कि निर्धारित तिथि के एक महीने बाद भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इस वजह से दोनों राज्यों के लोगों को धौलपुर और उदी, इटावा के रास्ते आवागमन करना पड़ रहा है, जिससे 90 से 150 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करने में समय और धन की बर्बादी हो रही है। दोपहर 12 बजे कैंजरा मार्ग पर सड़क किनारे बीहड़ के टीले के सहारे पुल के पीपे पड़े मिले।भगवानपुरा के प्रधान बच्छराज सिंह ने बताया कि चंबल नदी में उफान आने पर ठेकेदार ने पीपे हटाकर बीहड़ के टीले के सहारे रखवा दिए थे, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे लोगों को रिश्तेदारी में आने-जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सहसपुरा के रमेश सिंह ने बताया कि नदी किनारे के गांवों के लोग पुल के रास्ते बाह का बाजार करते थे, लेकिन अब पोरसा और अंबाह तक की दौड़ लगानी पड़ रही है। संवादचंबल के उफान में कट गया था रास्ता, नहीं हुआ दुरुस्तचंबल नदी में 2 महीने पहले आए उफान से कैंजराघाट के पुल का पहुंच मार्ग कट गया था। तब से अब तक रास्ते के कटान को दुरुस्त नहीं किया गया है और गड्ढे भी नहीं भरे गए हैं। हालात यह हैं कि घाट तक साइकिल ले जाना भी मुश्किल है। पैदल राहगीर भी गिरकर चोटिल हो रहे हैं और खेत-खलिहान जाने वाले किसान भी परेशान हैं। भगवानपुरा, बाघराजपुरा और कैंजरा के ग्रामीणों ने पुल निर्माण से पहले पहुंच मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग की है।कैंजराघाट पर पुल निर्माण की अनुमति नहीं मिली है। अनुमति के प्रयास किए जा रहे हैं। अनुमति मिलते ही पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वर्जन — राघवेंद्र सिंह वर्मा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, आगरा