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लोक मेला में शाही स्नान पर्व के दौरान देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बटेश्वर पहुंचेंगे। लिहाजा मेला मेजबान जिला पंचायत आगरा के अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन, मेला अधिकारी मासूम रजा और मेला कोतवाल राजेश कुमार अपनी टीम के साथ बटेश्वर के स्नान घाटों और मेला परिसर की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तीर्थधाम में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। अराजक तत्वों, संदिग्ध गतिविधियों और भीड़ पर नजर रखने के लिए यमुना किनारे पंचमुखेश्वर महादेव घाट से लेकर रामेश्वर घाट तक पूरे मेला क्षेत्र में 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में पांच वॉच टावर भी लगाए गए हैं, जहां से पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा।इंसेटलोक मेला बाजार में बढ़ी रौनकबटेश्वर मेले के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के लोक मेले की रौनक परवान चढ़ने लगी है। दूर-दराज से आए दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। मेले की पारंपरिक पहचान बन चुके लकड़ी के संदूक, पत्थर के बर्तन, गर्म कंबल और लजीज व्यंजनों के ढाबे सजने लगे हैं। ग्रामीण संस्कृति और लोक कलाओं से जुड़े इस मेले में खरीदारी के लिए अभी से लोगों का उत्साह दिखने लगा है।